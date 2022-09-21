Російські війська знову завдали удару по Запорізькій АЕС

10:32 21 вересня Київ, Україна

У ніч проти 21 вересня окупанти вкотре атакували Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв'язку одного з енергоблоків.

Про це повідомив Енергоатом.

"21 вересня 2022 року, о 01:13 внаслідок чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв'язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.



Внаслідок атаки відключилися блоковий трансформатор та трансформатори власних потреб енергоблоку.



Через втрату живлення стався аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.