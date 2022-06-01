Російські війська з літака обстріляли Суми

17:29 01 червня Київ, Україна

Війська Росії 1 червня близько 13:30 обстріляли з літака територію Шалигінської громади в Шосткінському районі Сумської області.

 
Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

За словами Живицького, попередньо було випущено шість ракет. Дані щодо руйнувань та жертв уточнюються.

Також інформацію підтвердили і в Оперативному командуванні Північ.
 
"Близько 13:25 спостерігачі зафіксували по шуму двигуна два реактивні літаки, які вздовж кордону України з Росії здійснили близько шести запусків ракет у напрямку населеного пункту Гудове до поля", - йдеться у повідомленні.