Російські війська з літака обстріляли Суми

Війська Росії 1 червня близько 13:30 обстріляли з літака територію Шалигінської громади в Шосткінському районі Сумської області.
Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.
За словами Живицького, попередньо було випущено шість ракет. Дані щодо руйнувань та жертв уточнюються.
Також інформацію підтвердили і в Оперативному командуванні Північ.
За словами Живицького, попередньо було випущено шість ракет. Дані щодо руйнувань та жертв уточнюються.
Також інформацію підтвердили і в Оперативному командуванні Північ.
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