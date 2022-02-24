Російські війська намагаються увійти до зони ЧАЕС: Зеленський назвав це оголошенням війни всій Європі

17:49 24 лютий Київ, Україна

Російські військові намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію.



Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та глава України Володимир Зеленський.



За словами Геращенка, російські військові зайшли з території Білорусії.. У той же час нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять опір.

"Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!", - повідомив радник міністра МВС.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на інформацію про можливе захоплення території ЧАЕС, написав у твіттер, що дії Росії – це оголошення війни усій Європі.

“Наші хлопці віддають життя, щоби трагедія 86 року не повторилася. Це – оголошення війни усій Європі”, – заявив Зеленський.

Раніше журналісти The New York Times зазначали, що Чорнобильська зона, що сягає близько 2 600 кв.. км, знаходиться на найкоротшому маршруті від білоруського кордону до Києва, тому може бути можливим напрямом вторгнення Росії.



Нагадаємо, Україна розірвала з Росією дипломатичні відносини та ухвалила рішення про загальну мобілізацію.



Наразі, за даними поліції, які поширив Антон Геращенко, відомо про шістьох загиблих внаслідок обстрілу на Одещині та ще сімох поранених. Також 19 людей пропали безвісти.



У Маріуполі відомо про одного загиблого та двох поранених. У Броварах на Київщині відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також відомо про загиблого підлітка на Херсонщині та постраждалу жінку з дитиною на Сумщині.



На Харківщині внаслідок обстрілу російських військових загинула дитина.