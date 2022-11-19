Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Нікопольщині

У ніч на 17 листопада окупанти випустили понад 70 снарядів у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що окупанти обстріляли Градами та важкою артилерією чотири громади – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Обійшлося без жертв та поранених.
Він уточнив, що окупанти обстріляли Градами та важкою артилерією чотири громади – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Обійшлося без жертв та поранених.
Крім того, через атаку знеструмлено насосну станцію місцевого водоканалу. Без води залишилося понад 40 тисяч сімей.
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