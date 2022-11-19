Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Нікопольщині

08:28 17 листопада Київ, Україна

У ніч на 17 листопада окупанти випустили понад 70 снарядів у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що окупанти обстріляли Градами та важкою артилерією чотири громади – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Обійшлося без жертв та поранених.

"Найбільше постраждав Нікополь. Там пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автомобілі, газопровід та лінії електропередачі. Без електрики 6000 абонентів", - наголосив голова ОВА.



Крім того, через атаку знеструмлено насосну станцію місцевого водоканалу. Без води залишилося понад 40 тисяч сімей.