Російські війська обстріляли три громади на Миколаївщині

10:58 26 травня Київ, Україна

Увечері 25 травня та вночі 26 травня війська російської федерації атакували три громади у Миколаївській області.



Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації, повідомив про це 26 травня.



Згідно з його уточненням, ворог здійснив п'ять артилерійських обстрілів міста Очаків, що призвело до займання триповерхового житлового будинку, руйнування господарських будівель, а також пошкодження житлових будинків та комунікацій.



Додатково ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.



У цій військовій операції також постраждали Куцурубська та Першотравнева громади. Однак голова обласної адміністрації зазначив, що у всіх випадках вдалося уникнути постраждалих.



За останню добу сили протиповітряної оборони знищили два ворожі ударні безпілотні літальні апарати Shahed-131/136 на території Миколаївської області.