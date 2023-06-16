Російські війська обстріляли три громади на Миколаївщині

Увечері 25 травня та вночі 26 травня війська російської федерації атакували три громади у Миколаївській області.
Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації, повідомив про це 26 травня.
Згідно з його уточненням, ворог здійснив п'ять артилерійських обстрілів міста Очаків, що призвело до займання триповерхового житлового будинку, руйнування господарських будівель, а також пошкодження житлових будинків та комунікацій.
Додатково ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
У цій військовій операції також постраждали Куцурубська та Першотравнева громади. Однак голова обласної адміністрації зазначив, що у всіх випадках вдалося уникнути постраждалих.
За останню добу сили протиповітряної оборони знищили два ворожі ударні безпілотні літальні апарати Shahed-131/136 на території Миколаївської області.
Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації, повідомив про це 26 травня.
Згідно з його уточненням, ворог здійснив п'ять артилерійських обстрілів міста Очаків, що призвело до займання триповерхового житлового будинку, руйнування господарських будівель, а також пошкодження житлових будинків та комунікацій.
Додатково ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
У цій військовій операції також постраждали Куцурубська та Першотравнева громади. Однак голова обласної адміністрації зазначив, що у всіх випадках вдалося уникнути постраждалих.
За останню добу сили протиповітряної оборони знищили два ворожі ударні безпілотні літальні апарати Shahed-131/136 на території Миколаївської області.
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