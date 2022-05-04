13:21 04 травня Київ, Україна

Вночі російські війська обстріляли Сумську область: є влучення у школу та інші об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3 години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з вертольота, два – з землі. Попадання по школі та об'єктах інфраструктури. Між 6 та 7 ранку стався артобстріл із "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька пострілів з вертольота було по території біля Могриці" – голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький.

Прикордонники повідомили також про ранкові обстріли Сумщини з російських літаків.



Два обстріли було здійснено майже одночасно на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського прикордонного загону.



Повідомляється, що у кожному випадку реактивний літак вкс росії з наближенням до кордону робив по кілька пусків некерованими реактивними снарядами, що розривалися на території України, на глибині до 2 кілометрів від кордону.



Внаслідок цих хаотичних обстрілів, на щастя, жертв чи пошкоджень об'єктів інфраструктури не було. Постраждали лише поля та посіви.