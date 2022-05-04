Вночі російські війська обстріляли Сумську область: є влучення у школу та інші об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
Прикордонники повідомили також про ранкові обстріли Сумщини з російських літаків.
Два обстріли було здійснено майже одночасно на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського прикордонного загону.
Повідомляється, що у кожному випадку реактивний літак вкс росії з наближенням до кордону робив по кілька пусків некерованими реактивними снарядами, що розривалися на території України, на глибині до 2 кілометрів від кордону.
Внаслідок цих хаотичних обстрілів, на щастя, жертв чи пошкоджень об'єктів інфраструктури не було. Постраждали лише поля та посіви.
Два обстріли було здійснено майже одночасно на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського прикордонного загону.
Повідомляється, що у кожному випадку реактивний літак вкс росії з наближенням до кордону робив по кілька пусків некерованими реактивними снарядами, що розривалися на території України, на глибині до 2 кілометрів від кордону.
Внаслідок цих хаотичних обстрілів, на щастя, жертв чи пошкоджень об'єктів інфраструктури не було. Постраждали лише поля та посіви.
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