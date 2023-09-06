Російські війська обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула

17:29 22 серпня Київ, Україна

Вночі 22 серпня російські війська обстріляли Семенівку Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, пошкоджено будівлю міської ради та кілька будинків.



Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.



Він зазначив, що за останню добу ворог чотири рази обстріляв прикордонні населені пункти регіону.

"Застосовано міномети, АГС, дрони-камікадзе. Як наслідок – пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, загинула людина", - наголосив Чаус.

Оперативне командування Північ опублікувало фото наслідків атаки на Семенівку. На фото видно, що будинок міської ради пошкоджено внаслідок вибуху. Також на фото видно пошкодження будинків, розташованих поряд.