Російські війська обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула

Вночі 22 серпня російські війська обстріляли Семенівку Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, пошкоджено будівлю міської ради та кілька будинків.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.
Він зазначив, що за останню добу ворог чотири рази обстріляв прикордонні населені пункти регіону.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.
Він зазначив, що за останню добу ворог чотири рази обстріляв прикордонні населені пункти регіону.
Оперативне командування Північ опублікувало фото наслідків атаки на Семенівку. На фото видно, що будинок міської ради пошкоджено внаслідок вибуху. Також на фото видно пошкодження будинків, розташованих поряд.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі