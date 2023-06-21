Російські війська обстріляли райони Харківської області, є постраждалі

11:59 21 червня Київ, Україна

За останні 24 години сталася серія обстрілів російськими військами у трьох районах Харківської області, внаслідок яких було пошкоджено будинки та господарські будівлі, а також одна жінка у віці 58 років отримала поранення.



Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обладміністрації, через свій Telegram-канал.



За його словами, російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.



Внаслідок обстрілу у селищі Великий Бурлук та селі Ольховатка Куп'янського району було пошкоджено приватні будинки, а у селі Григорівка було пошкоджено лінії електропередачі.



У Вовчанську постраждали не менше семи житлових будинків та господарські будівлі. Одна 58-річна жінка отримала поранення.



Вночі 21 червня Вовчанськ зазнав нового обстрілу, внаслідок якого було повністю зруйновано приватний будинок та пошкоджено господарські будівлі. Поки що немає даних про постраждалих.



Крім того, внаслідок обстрілів за добу виникли три пожежі, про що повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківської області.



Усі пожежі сталися у Вовчанську. Постраждали два приватні будинки, а також трава на площі 500 квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати за півтори години.



Рятувальники також попрямували до Вовчанська для перевірки пошкоджень після попереднього обстрілу, який стався напередодні. Було зафіксовано пошкодження складу.