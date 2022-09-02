Російські війська обстріляли Нікополь, загинула одна людина

08:03 29 серпня Київ, Україна

Російські війська завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула 67-річна жінка, також відомо про двох поранених.



Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ближче до ночі окупанти вдарили по Нікополю. На жаль, одна людина загинула. Це жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Один житловий будинок знищено”, – йдеться у повідомленні.

Лукашук зазначив, що протягом доби війська росії обстріляли три райони Дніпропетровської області.



У Нікопольському районі вдень під удар потрапила Вишетарасівська, Мирівська та Марганецька громади. Є ушкодження кількох житлових будинків, господарських споруд, газопроводу, лінії електропостачання. Ніхто не постраждав.



Також ворог обстріляв Синельниківський район – Раївську та Великомихайлівську громади. В останній пошкоджено три житлові будинки, одна господарська будівля знищена. На місці обстрілу рятувальники виявили касетний елемент від "Урагану".



У Криворізькому районі обстріляли п'ять громад. Загарбники влучили у Новопільську, Апостолівську, Карпівську, Широківську та Зеленодольську громади. Є пошкодження будівель одного з підприємств, у житловому будинку частково пошкоджено дах. Постраждалих немає.



Голова облради наголосив, що регулярно обстрілюючи Криворізький район, загарбники хочуть скувати сили українських захисників і не дати їм просунутися вперед.