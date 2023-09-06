Російські війська обстріляли Херсон: семирічна дівчинка отримала поранення

15:26 24 серпня Київ, Україна





Про це 24 серпня повідомили Херсонська обласна прокуратура та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За даними слідства, атака на місто сталася вранці. Один із снарядів влучив у дах приватного будинку у центрі міста. Внаслідок вибуху постраждали троє людей, серед яких була дитина. Російські війська вкотре обстріляли Херсон , внаслідок чого постраждала семирічна дівчинка.Про це 24 серпня повідомили Херсонська обласна прокуратура та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.За даними слідства, атака на місто сталася вранці. Один із снарядів влучив у дах приватного будинку у центрі міста. Внаслідок вибуху постраждали троє людей, серед яких була дитина.

"У неї - поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості дитину госпіталізували", - зазначив Прокудін.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).