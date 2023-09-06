Російські війська обстріляли Херсон: семирічна дівчинка отримала поранення

Російські війська вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого постраждала семирічна дівчинка.
Про це 24 серпня повідомили Херсонська обласна прокуратура та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За даними слідства, атака на місто сталася вранці. Один із снарядів влучив у дах приватного будинку у центрі міста. Внаслідок вибуху постраждали троє людей, серед яких була дитина.
Про це 24 серпня повідомили Херсонська обласна прокуратура та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За даними слідства, атака на місто сталася вранці. Один із снарядів влучив у дах приватного будинку у центрі міста. Внаслідок вибуху постраждали троє людей, серед яких була дитина.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі