Російські війська обстріляли Бахмут і Торецьк, 2 особи загинули та 4 отримали поранення

18:20 08 вересня Київ, Україна





Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Російські війська обстріляли з "Ураганів" Бахмут та Торецьк на Донеччині. Через обстріл загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"8 вересня окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини м. Бахмута Донецької області. Снаряди загарбників потрапили до приватних будинків, магазинів, АЗС та багатоповерхівок. Один місцевий житель загинув, ще четверо отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Також окупанти з артилерії обстріляли селище Нью-Йорк, внаслідок чого загинула жінка.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за трьома кримінальними провадженнями за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Покарання за цією статтею передбачає від 8 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.



Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 18 ударів по будинках мирних жителів та інфраструктурі Донбасу. Внаслідок обстрілів загинули семеро цивільних, ще двоє людей отримали поранення.