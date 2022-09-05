Російські війська завдали ракетного удару по Миколаївщині

12:27 05 вересня Київ, Україна

У ніч на 5 вересня армія росії вдарила по Миколаєву, а також протягом доби обстрілювала населені пункти області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Близько 00.30 5 вересня місто Миколаїв було знову атаковане ракетами. За попередніми даними, типу С-300 . Зафіксовано влучання в промислове підприємство на околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - наголосив він.

З 03.00 до 04.30 понеділка під вогнем ворога знаходилися околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.



Глава ОВА додав, що у неділю, 4 вересня, ворог обстрілював Миколаївський та Баштанський райони. Є руйнування житлових будинків, у смт Первомайське було поранено людину.



Як уточнили у ДСНС, 4-5 вересня на території Миколаївської області виникли чотири пожежі внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків.



Зокрема, нічний обстріл Миколаєва спричинив руйнування будівлі підприємства з подальшим горінням на площі 30 кв. м.