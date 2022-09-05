Російські війська завдали ракетного удару по Миколаївщині

У ніч на 5 вересня армія росії вдарила по Миколаєву, а також протягом доби обстрілювала населені пункти області.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
З 03.00 до 04.30 понеділка під вогнем ворога знаходилися околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Глава ОВА додав, що у неділю, 4 вересня, ворог обстрілював Миколаївський та Баштанський райони. Є руйнування житлових будинків, у смт Первомайське було поранено людину.
Як уточнили у ДСНС, 4-5 вересня на території Миколаївської області виникли чотири пожежі внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків.
Зокрема, нічний обстріл Миколаєва спричинив руйнування будівлі підприємства з подальшим горінням на площі 30 кв. м.
Глава ОВА додав, що у неділю, 4 вересня, ворог обстрілював Миколаївський та Баштанський райони. Є руйнування житлових будинків, у смт Первомайське було поранено людину.
Як уточнили у ДСНС, 4-5 вересня на території Миколаївської області виникли чотири пожежі внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків.
Зокрема, нічний обстріл Миколаєва спричинив руйнування будівлі підприємства з подальшим горінням на площі 30 кв. м.
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