Російські війська завдали ракетного удару по Києву

У вівторок, 18 жовтня, росіяни вдарили по одному з енергооб'єктів на лівому березі Києва, після чого почалася пожежа, повідомляють Telegram-канали.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що зафіксовано три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі міста.
За даними мера Києва Віталія Кличка, вибухи сталися у Деснянському районі столиці.
Також про вибухи повідомив мер Броварів Ігор Сапожко. За його даними, працювала ППО.
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