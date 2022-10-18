Російські війська завдали ракетного удару по Києву

10:16 18 жовтня Київ, Україна

У вівторок, 18 жовтня, росіяни вдарили по одному з енергооб'єктів на лівому березі Києва, після чого почалася пожежа, повідомляють Telegram-канали.



Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що зафіксовано три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі міста.



За даними мера Києва Віталія Кличка, вибухи сталися у Деснянському районі столиці.

"Вранці у Києві знову вибухи. Деснянський район. Об'єкт критичної інфраструктури. Усі служби їдуть на місце. Докладніша інформація згодом", - написав він.



Також про вибухи повідомив мер Броварів Ігор Сапожко. За його даними, працювала ППО.