Російські війська завдали ракетного удару по Енергодару

Вночі 19 жовтня військові росії обстріляли Енергодар, в результаті в деяких районах зникли електроенергія та подача води.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Інформація про постраждалих серед цивільного населення станом на 7:37 не надходила.
Орлов попросив усіх залишатися вдома та дотримуватись правил двох стін до стабілізації ситуації.
Орлов попросив усіх залишатися вдома та дотримуватись правил двох стін до стабілізації ситуації.
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