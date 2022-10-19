Російські війська завдали ракетного удару по Енергодару



Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води. Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почалися близько опівночі і не вщухають вранці. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради", - зазначив він.