Російські війська завдали ракетного удару по Енергодару

11:31 19 жовтня Київ, Україна

Вночі 19 жовтня військові росії обстріляли Енергодар, в результаті в деяких районах зникли електроенергія та подача води.


Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
 
"Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води. Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почалися близько опівночі і не вщухають вранці. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради", - зазначив він.
 
Інформація про постраждалих серед цивільного населення станом на 7:37 не надходила.

Орлов попросив усіх залишатися вдома та дотримуватись правил двох стін до стабілізації ситуації.