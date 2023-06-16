Російські війська атакують Білогорівку на Луганщині - ОВА

10:43 23 травня Київ, Україна

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив про нову хвилю атак з боку російських військ на населений пункт Білогорівка.



За його словами, ворог активно застосовує артилерію, повітряні удари та здійснює штурми піхотою, але завдяки вмілій роботі Сил оборони противник не досягає значних результатів.



Глава ОВА зазначив, що окупанти організували табори для підготовки мобілізованих фермерів на окупованих територіях.



Ці табори є полігонами, де фермери проходять прискорені навчальні програми тривалістю до 14 днів. Після цього на мобіків чекає служба на передовій, а в деяких випадках - полон, якщо їм вдасться вижити.