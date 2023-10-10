Російські війська атакували південь України ударними дронами: знищено 27 із 36 "шахедів"

У ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська провели атаку на південь України, випустивши 36 ударних БПЛА типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони України знищили 27 "шахедів" під час нічної атаки окупантів.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, посилаючись на інформацію Української національної інформаційної агенції (УНН).
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, посилаючись на інформацію Української національної інформаційної агенції (УНН).
Пуски дронів були здійснені з мису Чауда в Криму.
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