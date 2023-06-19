Російські війська атакували Сумську область: 12 обстрілів та 59 вибухів

11:47 18 червня Київ, Україна

У ніч на 18 червня та вранці російські збройні сили здійснили серію обстрілів прикордонних районів на території Сумської області. Усього було зафіксовано 12 випадків обстрілу та 59 вибухів.



Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.



Під обстрілами російських збройних сил опинилися такі громади: Хотинська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська та Великописарівська.



Середино-Будська громада зазнала атак з гранатометів (три вибухи), а також артилерійського вогню (шість вибухів) та мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів було пошкоджено приватний будинок.



Краснопільська громада зіткнулася з інтенсивним мінометним обстрілом супротивника (чотири вибухи).



У Хотинській громаді ворог використав міномети (шість вибухів).



Юнаківська громада зазнала артилерійського обстрілу з боку російських сил (три вибухи).



Есманська громада зіткнулася з тривалим обстрілом з мінометів окупантами (13 вибухів).



Великописарівська громада також опинилася під артилерійським обстрілом, внаслідок якого було зафіксовано дев'ять вибухів.