Російські військові утримують у полоні 9 волонтерів, які планували вивезти людей із Маріуполя

19:51 11 квітня Київ, Україна

Російські окупанти затримали дев'ятьох волонтерів із групи добровольців, які поїхали вивозити людей з Маріуполя. Поки що їх вважають зниклими безвісти.



Про це пише CNN із посиланням на представника групи волонтерів "Допомога людям".

Загалом десять водіїв мікроавтобусів виїхали із Запоріжжя для евакуації мирних жителів з оточеного Маріуполя. Російські солдати зупинили їх і намагалися змусити переправити автобуси до росії. Коли водії відмовилися, їх взяли в полон", – розповів голова ініціативи "Допомога людям" Олексій Воронін.

Поки що він втратив зв'язок із усіма водіями, крім одного.

“Всі вони здійснювали евакуацію людей на напрямі Маріуполь – Запоріжжя, їх відправляли у поїздки на різні дати – 26, 27 та 31 березня. Зв'язок із ними обірвався наступного дня після виїзду. За словами людей, яких вдалося евакуювати, російські військові відібрали у водіїв транспортні засоби з людьми у Маріуполі, евакуйованих відвезли до села Микільське, самих водіїв забрали. Деякі з них перебувають у СІЗО у Донецьку", – додав волонтер.

За словами водія, якому вдалося звільнитися, відомо, що троє зниклих безвісти перебувають у Донецьку. Їх допитували силовими методами, погано годували та утримували у жахливих умовах. Всім іншим сказали, що їх мають право утримувати до 30 діб.



Група волонтерів за участю Олексія Вороніна об'єдналася на початку війни для допомоги з евакуації українців. Їм вдалося евакуювати понад 2000 осіб та доставити понад 200 тонн їжі, гуманітарної допомоги та ліків до оточеного Маріуполя.