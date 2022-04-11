Російські військові утримують у полоні 9 волонтерів, які планували вивезти людей із Маріуполя

Російські окупанти затримали дев'ятьох волонтерів із групи добровольців, які поїхали вивозити людей з Маріуполя. Поки що їх вважають зниклими безвісти.
Про це пише CNN із посиланням на представника групи волонтерів "Допомога людям".
Про це пише CNN із посиланням на представника групи волонтерів "Допомога людям".
Поки що він втратив зв'язок із усіма водіями, крім одного.
За словами водія, якому вдалося звільнитися, відомо, що троє зниклих безвісти перебувають у Донецьку. Їх допитували силовими методами, погано годували та утримували у жахливих умовах. Всім іншим сказали, що їх мають право утримувати до 30 діб.
Група волонтерів за участю Олексія Вороніна об'єдналася на початку війни для допомоги з евакуації українців. Їм вдалося евакуювати понад 2000 осіб та доставити понад 200 тонн їжі, гуманітарної допомоги та ліків до оточеного Маріуполя.
Група волонтерів за участю Олексія Вороніна об'єдналася на початку війни для допомоги з евакуації українців. Їм вдалося евакуювати понад 2000 осіб та доставити понад 200 тонн їжі, гуманітарної допомоги та ліків до оточеного Маріуполя.
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