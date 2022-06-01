Російські військові знову обстріляли Слов'янськ: мер закликає городян евакуюватися

Вранці 1 червня російські військові обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки ніхто з цивільних не постраждав, але зруйнованими залишилися 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста, а ще близько 10 – пошкоджені.
Про це повідомив міський голова міста Вадим Лях.
Ще з початку квітня військові аналітики, зокрема, з Інституту дослідження війни у США, казали, що Слов'янськ – це наступна ключова мета росії у війні з Україною. В цей час вони відзначають, що ворожі війська все більше зосереджені на просуванні на Слов'янськ із південного сходу від Ізюму та на захід від Лиману.
Лях, повідомляючи про новий обстріл, закликав городян не зволікати з евакуацією: "Не чекайте, поки "прилетить" саме до вас!"
Записатися на евакуацію можна за телефонами гарячої лінії Слов'янської міської ВЦА.
До початку повномасштабного російського вторгнення у Слов'янську проживало понад 106 тисяч людей, але вже на початку травня там залишалося близько 30 тисяч.
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