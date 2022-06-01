Російські військові знову обстріляли Слов'янськ: мер закликає городян евакуюватися

11:41 01 червня Київ, Україна

Вранці 1 червня російські військові обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки ніхто з цивільних не постраждав, але зруйнованими залишилися 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста, а ще близько 10 – пошкоджені.





Про це повідомив міський голова міста Вадим Лях.

Ще з початку квітня військові аналітики, зокрема, з Інституту дослідження війни у США, казали, що Слов'янськ – це наступна ключова мета росії у війні з Україною. В цей час вони відзначають, що ворожі війська все більше зосереджені на просуванні на Слов'янськ із південного сходу від Ізюму та на захід від Лиману.