Російські військові безпосередньо шантажують матерів українських полонених

08:34 25 квітня Київ, Україна

Сьогодні відомій мешканці Маріуполя, діячці у сфері дитячого кіно та телебачення, засновниці фестивалю дитячого кіно «КіТи» Ользі Новіковій по акаунту її сина зателефонували російські військові, які повідомили, що її сина Новікова Олексія взяли в полон і вимагають 5 тис. євро за збереження йому життя. Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка, – розповів радник мера.



Погрожують, що у разі неодержання грошей знімуть на відео його страту.



Це справжній тероризм. Хлопця тримають у районі с. Малоянисоль. Новіков Олексій проходив службу в ТерО. Наразі Україна включила його до списку полонених.