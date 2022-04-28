Російські військові стратили українців, які намагалися здатися в полон

11:25 28 квітня Київ, Україна

США мають достовірну інформацію, що російські військові стратили українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.

Про це заявив спеціальний американський посланець із питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, пише The Hill.
"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, яка діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщали їх під варту. Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони довільної кари цивільних осіб та комбатантів, які капітулювали, поранення чи інші форми інвалідизації", - заявив спецпредставник США.
Страти є частиною зростаючого списку військових злочинів, у скоєнні яких Росію звинувачують, та інші – напади на цивільних осіб, викрадення дітей, тортури та зґвалтування.

Раніше президент США Джо Байден назвав дії росії в Україні геноцидом.

Також у парламенті Канади у середу, 27 квітня, вирішили, що дії російської федерації в Україні необхідно називати геноцидом. Члени парламенту заявили, що є "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", що вчиняються рф.