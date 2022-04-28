США мають достовірну інформацію, що російські військові стратили українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.
Про це заявив спеціальний американський посланець із питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, пише The Hill.
Страти є частиною зростаючого списку військових злочинів, у скоєнні яких Росію звинувачують, та інші – напади на цивільних осіб, викрадення дітей, тортури та зґвалтування.
Раніше президент США Джо Байден назвав дії росії в Україні геноцидом.
Також у парламенті Канади у середу, 27 квітня, вирішили, що дії російської федерації в Україні необхідно називати геноцидом. Члени парламенту заявили, що є "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", що вчиняються рф.
Раніше президент США Джо Байден назвав дії росії в Україні геноцидом.
Також у парламенті Канади у середу, 27 квітня, вирішили, що дії російської федерації в Україні необхідно називати геноцидом. Члени парламенту заявили, що є "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", що вчиняються рф.
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