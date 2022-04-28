Російські військові стратили українців, які намагалися здатися в полон

Про це заявив спеціальний американський посланець із питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, пише The Hill.

"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, яка діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщали їх під варту. Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони довільної кари цивільних осіб та комбатантів, які капітулювали, поранення чи інші форми інвалідизації", - заявив спецпредставник США.