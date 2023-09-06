Російські військові атакували житлові квартали на Херсонщині - ОВА

09:24 01 вересня Київ, Україна

Протягом минулих 24 годин противник здійснив 61 обстріл Херсонщини, випустивши 290 снарядів різних калібрів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", безпілотних літальних апаратів та авіації.



Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Російські військові атакували житлові квартали у населених пунктах області", - наголошується у доповіді.

Внаслідок агресії з боку росії загинула одна людина, ще одна отримала поранення.