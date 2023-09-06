Російські військові атакували житлові квартали на Херсонщині - ОВА

Протягом минулих 24 годин противник здійснив 61 обстріл Херсонщини, випустивши 290 снарядів різних калібрів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", безпілотних літальних апаратів та авіації.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок агресії з боку росії загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
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