Російські військові атакували церкву на Херсонщині

15:46 13 червня Київ, Україна

Російські військові вдень атакували територію церкви у смт Білозерка Херсонської області, що призвело до трагічної загибелі 72-річного священника та поранення 76-річної жінки.



Повідомлення про це надійшло від пресслужби Херсонської обласної прокуратури та голови Офісу Президента Андрія Єрмака через канал Telegram.



Згідно з проведеним слідством, окупанти здійснили артобстріл селища у Білозерській територіальній громаді приблизно об 11:40. Прокуратура повідомляє, що внаслідок цілеспрямованої атаки ворога на територію церкви загинув місцевий житель.



Крім того, одна жінка отримала поранення та була доставлена до лікарні. Кількість постраждалих уточнюється. Внаслідок цього також було пошкоджено цивільну інфраструктуру.



Глава ОП Андрій Єрмак наголошує, що російська армія обстріляла Білозерку, влучивши у двір церкви. За його словами, внаслідок інциденту загинув 72-річний священник, а 76-річна жінка зазнала поранень.



Більше того, згідно з даними ОП, російські удари пошкодили чотири житлові будинки, поштове відділення, адміністративні будівлі, центральну площу та об'єкти критичної інфраструктури.