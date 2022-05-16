Російські військкомати продовжують горіти: стало відомо ще про 3 напади

09:25 16 травня Київ, Україна

За останні дві доби в росії було здійснено три спроби підпалу військкоматів: у Ростовській та Рязанській областях, а також у Волгограді.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



Зокрема, близько 01:00 за київським часом, 15 травня, підпалили будівлі військових комісаріатів Радянського, Ворошилівського та Кіровського районів у Волгограді. За даними місцевої поліції, після ліквідації пожежі площею 20 кв. м, виявлено пляшку з ганчіркою - саморобний "коктейль Молотова", також поряд була літрова пляшка.



Через годину після підпалу у Волгограді була спроба у селищі Пронськ Рязанської області. Партизани підпалили двері та скло військкомату, але будівля не згоріла.



У ніч на 14 травня партизани кинули "коктейль Молотова" у місті Гукове Ростовської області у військкомат. Пожежу одразу було ліквідовано.



Цікаво, що російські правоохоронці так і не знайшли жодного з тих, хто це зробив. Тим часом відомо вже про 12 спроб підпалу військкоматів у різних регіонах росії.