Російська влада оштрафувала кримськотатарських активістів за національні прапори

17:36 26 червня Київ, Україна





Дмитро Лубинець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, повідомив у своєму телеграм-каналі, що напередодні Дня кримськотатарського прапора поліція росії зупинила автоколону, що рухалася під кримськотатарськими прапорами, в Білогірському районі, і затримала трьох кримськотатарських активістів.



Рустем Курносов, Енвер Усеїнов та Ебабіль Ібрагімов прямували до підніжжя Білої Скелі, щоб провести сходження з національними символами. Проте поліція, яку контролює кремль, вирішила, що це незаконний публічний захід. У тимчасово окупованому Криму двох кримськотатарських активістів, Рустема Курносова та Енвера Усеїнова, оштрафувала російська влада за розвішування національних прапорів.Дмитро Лубинець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, повідомив у своєму телеграм-каналі, що напередодні Дня кримськотатарського прапора поліція росії зупинила автоколону, що рухалася під кримськотатарськими прапорами, в Білогірському районі, і затримала трьох кримськотатарських активістів.Рустем Курносов, Енвер Усеїнов та Ебабіль Ібрагімов прямували до підніжжя Білої Скелі, щоб провести сходження з національними символами. Проте поліція, яку контролює кремль, вирішила, що це незаконний публічний захід.

На Рустема Курносова, якому 73 роки, та Енвера Усеїнова, у якого третя група інвалідності та цукровий діабет, було складено протоколи силовиками.



За інформацією Дмитра Лубинця, окупаційний Білогірський районний суд призначив штрафи Курносову та Усеїнову у розмірі по 20 тисяч рублів кожному за "організацію або проведення публічного заходу без попередження".



Уповноважений Верховної Ради з прав людини впевнений, що російська федерація як окупант знову порушила права корінного народу України.



Дмитро Лубинець також інформував про те, що з 1 липня 2021 року в Україні було ухвалено Закон "Про корінні народи України", відповідно до якого кримські татари, караїми та кримчаки, які проживають на окупованому Криму, є корінними народами України, поряд з українцями.