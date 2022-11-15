Російські терористи втратили контроль над епідемічною ситуацією у Маріуполі

Окупанти втратили контроль над епідемічною ситуацією у тимчасово захопленому Маріуполі, тому до міста прибули команди дератизаторів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами представника мерії, це доводить, що окупанти втратили контроль над епідемічною ситуацією: у місті – гори сміття, гниють неприбрані трупи, засилля щурів та мишей, значна частина городян живе у нелюдських умовах.
Але Андрющенко зазначає, що кількість дератизаторів робить все це схожим на піар-захід, а не на реальну допомогу населенню, що страждає від антисанітарії.
Але Андрющенко зазначає, що кількість дератизаторів робить все це схожим на піар-захід, а не на реальну допомогу населенню, що страждає від антисанітарії.
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