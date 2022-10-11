18:24 11 жовтня Київ, Україна

Валерія Мартинюка, заступника генерального директора Запорізької атомної електростанції, викрали російські окупанти.

Ймовірно, до нього застосовують тортури. Про це у вівторок, 11 жовтня, повідомляє НАЕК Енергоатом.

"Вчора, 10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС з персоналу Валерія Мартинюка і тримають його в невідомому місці, ймовірно, застосовуючи притаманні їм методи тортур і залякування", - йдеться в повідомленні.



В Енергоатомі вважають, що таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особисті справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом.

"Звертаємось до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків", - закликає компанія.

Зазначається, що свавілля загарбників на Запорізькій АЕС потрібно якнайшвидше зупинити, створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС та повернути її під повний контроль України.