Російські терористи вкрали вантаж для Запорізької АЕС

Окупаційні війська росії вкрали вантаж НАЕК Енергоатом, який прямував на Запорізьку АЕС. Про це компанія повідомила у середу, 23 листопада.
Вказано, що минулого тижня Енергоатом доставив на тимчасово окуповану атомну електростанцію вантаж із критично важливим обладнанням та запчастинами.
Вказано, що минулого тижня Енергоатом доставив на тимчасово окуповану атомну електростанцію вантаж із критично важливим обладнанням та запчастинами.
Вказано, що обігрівачі потрібні на ЗАЕС для підтримки температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період, коли станція не виробляє електроенергію.
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