Російські терористи вкрали вантаж для Запорізької АЕС

16:42 23 листопада Київ, Україна

Окупаційні війська росії вкрали вантаж НАЕК Енергоатом, який прямував на Запорізьку АЕС. Про це компанія повідомила у середу, 23 листопада.

Вказано, що минулого тижня Енергоатом доставив на тимчасово окуповану атомну електростанцію вантаж із критично важливим обладнанням та запчастинами.
 
"На блок-посту у Василівці окупанти змусили розвантажити автомобілі та "вилучили на свої потреби" 45 обігрівачів із 300, які перебували у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що обігрівачі потрібні на ЗАЕС для підтримки температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період, коли станція не виробляє електроенергію.
 
"Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу у надлюдських умовах у зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають", – заявили в Енергоатомі.