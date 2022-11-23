Російські терористи вкрали вантаж для Запорізької АЕС

16:42 23 листопада Київ, Україна

Окупаційні війська росії вкрали вантаж НАЕК Енергоатом, який прямував на Запорізьку АЕС. Про це компанія повідомила у середу, 23 листопада.



Вказано, що минулого тижня Енергоатом доставив на тимчасово окуповану атомну електростанцію вантаж із критично важливим обладнанням та запчастинами.

"На блок-посту у Василівці окупанти змусили розвантажити автомобілі та "вилучили на свої потреби" 45 обігрівачів із 300, які перебували у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі", – йдеться у повідомленні.



Вказано, що обігрівачі потрібні на ЗАЕС для підтримки температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період, коли станція не виробляє електроенергію.