Російські терористи обстріляли Авдіївку, постраждали 5 мирних жителів

13:13 06 липня Київ, Україна

Російські терористи масово обстріляли місто Авдіївка на Донеччині. За останні 24 години у цьому регіоні постраждали п'ять мирних жителів внаслідок ворожих атак.



Про це повідомив Павло Кириленко, голова обласної військової адміністрації.



Кириленко зазначив, що окупанти використовували артилерію, танки та залпові установки Град під час обстрілу Авдіївки. Внаслідок цих атак отримали пошкодження вісім будинків, а двоє людей отримали поранення.



Крім того, на Донецькому напрямку під вогнем противника також знаходилися населені пункти Курахове, де пошкоджено два будинки, і сталася пожежа на сільгоспугіддях, а також Красногорівка, Костянтинівка та Орлівка. У селищі Соловйово також постраждав один мирний житель, отримавши поранення.



На Волноваському напрямку обстрілами було пошкоджено п'ять будинків у Максимівці та 13 будинків у Шахтарському. Артилерійські удари також завдали збитків населеним пунктам Пречистівка та Вугледар, а у селищі Велика Новосілка постраждав один мирний житель.



На Горлівському напрямку постраждав один мирний житель у місті Торецьк, пошкоджено десять будинків та два об'єкти інфраструктури. Також десять будинків отримали пошкодження у селищі Костянтинівка від ракетного удару.



На Лисичанському напрямку під обстрілами опинилися міста Терни, Іванівка та Сіверськ.