12:10 21 червня Київ, Україна

Минулої доби російські терористи обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області, що призвело до значних руйнувань і постраждалих людей.



Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко через канал у Телеграм.

"За останні 24 години ворожі сили здійснили 87 обстрілів, спрямованих на 18 населених пунктів області. Було завдано ракетного удару по Комишувасі, Левадне було атаковане тричі з використанням безпілотних літальних апаратів, а також було скоєно шість артилерійських ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню по Левадному, Новодарівці, Лобковому, Степовому, а також 77 артилерійських обстрілів, спрямованих на Преображенку, Гуляйполе, Оріхів, Темирівку, Новоандріївку, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, П'ятихатки та інші села, що знаходяться в зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок обстрілів надійшло 66 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарських будівель, транспортних засобів, складських приміщень та комунікацій.