Російські терористи обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області
12:10 21 червня Київ, Україна
Минулої доби російські терористи обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області, що призвело до значних руйнувань і постраждалих людей.
Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко через канал у Телеграм.
"За останні 24 години ворожі сили здійснили 87 обстрілів, спрямованих на 18 населених пунктів області. Було завдано ракетного удару по Комишувасі, Левадне було атаковане тричі з використанням безпілотних літальних апаратів, а також було скоєно шість артилерійських ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню по Левадному, Новодарівці, Лобковому, Степовому, а також 77 артилерійських обстрілів, спрямованих на Преображенку, Гуляйполе, Оріхів, Темирівку, Новоандріївку, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, П'ятихатки та інші села, що знаходяться в зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів надійшло 66 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарських будівель, транспортних засобів, складських приміщень та комунікацій.
"Під час вечірньої атаки в Преображенці постраждали чотири місцеві жителі - жінки віком 38, 43 і 47 років, а також 54-річний чоловік, які отримали мінно-вибухові поранення. Вони були оперативно доставлені до медичного закладу", - зазначив Малашко.
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