Російські терористи атакували громаду у Запорізькій області

У Степногірській громаді Запорізької області внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу.
Він поінформував, що серед постраждалих – працівники сільської ради, які розвозили людям дрова.
За словами начальника ОВА, останнім часом кількість обстрілів області зросла – до сотні на день. При цьому удари завдаються або по об'єктах критичної інфраструктури, або ворог хаотично обстрілює громади, тероризуючи мирне населення.
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