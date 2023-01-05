Російські терористи атакували громаду у Запорізькій області

14:01 05 січня Київ, Україна

У Степногірській громаді Запорізької області внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.



Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу.

"Сьогодні з 8:30 досить тривалий обстріл був Степногірської громади. На жаль, є невтішні новини: дві людини загинули, троє поранених", - зазначив Старух.



Він поінформував, що серед постраждалих – працівники сільської ради, які розвозили людям дрова.



За словами начальника ОВА, останнім часом кількість обстрілів області зросла – до сотні на день. При цьому удари завдаються або по об'єктах критичної інфраструктури, або ворог хаотично обстрілює громади, тероризуючи мирне населення.