Російські терористи атакували громаду на Харківщині, є жертви

15:20 28 червня Київ, Україна

Вдень 28 червня Вовчанську громаду Чугуївського району атакували військові злочинці з росії.



Про це інформував Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму офіційному каналі в Telegram.



За словами Синєгубова, троє мирних жителів Вовчанських Хуторів загинули біля своїх будинків внаслідок обстрілу.

"Вік жертв - 48, 45 і 57 років. Вони отримали серйозні травми, несумісні з життям", - повідомив чиновник.

Він також зазначив, що інформація про обстріл наразі уточнюється, і на місці події працюють служби екстреного реагування.