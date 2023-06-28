Російські терористи атакували громаду на Харківщині, є жертви

Вдень 28 червня Вовчанську громаду Чугуївського району атакували військові злочинці з росії.
Про це інформував Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму офіційному каналі в Telegram.
За словами Синєгубова, троє мирних жителів Вовчанських Хуторів загинули біля своїх будинків внаслідок обстрілу.
Про це інформував Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму офіційному каналі в Telegram.
За словами Синєгубова, троє мирних жителів Вовчанських Хуторів загинули біля своїх будинків внаслідок обстрілу.
Він також зазначив, що інформація про обстріл наразі уточнюється, і на місці події працюють служби екстреного реагування.
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