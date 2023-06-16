Російські терористи атакували дроном житловий будинок на Сумщині

11:58 07 червня Київ, Україна

Внаслідок атаки ворожого безпілотника "Шахед" на Сумщину спалахнула пожежа та зруйнувався приватний житловий будинок, що призвело до загибелі двох людей та одного пораненого.



Про це повідомила прес-служба Сумської обласної прокуратури.



У ніч з 7 червня 2023 року окупанти атакували громадянську інфраструктуру Юнаківської громади за допомогою безпілотника типу "Шахед", судячи з попередніх даних.



Внаслідок нападу виникла пожежа і приватний житловий будинок було зруйновано. У цьому будинку мешкали дві родини.



В одному із будинків загинув 41-річний чоловік, а в іншому загинула 60-річна жінка. Чоловіка останнього було доставлено до лікарні з пораненнями.



У зв'язку із загибеллю та пораненням мирних громадян внаслідок атаки дрона на прикордонну громаду Сумщини, було розпочато досудове розслідування.



Наразі проводиться досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).