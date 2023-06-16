Російські терористи атакували дроном житловий будинок на Сумщині

Внаслідок атаки ворожого безпілотника "Шахед" на Сумщину спалахнула пожежа та зруйнувався приватний житловий будинок, що призвело до загибелі двох людей та одного пораненого.
Про це повідомила прес-служба Сумської обласної прокуратури.
У ніч з 7 червня 2023 року окупанти атакували громадянську інфраструктуру Юнаківської громади за допомогою безпілотника типу "Шахед", судячи з попередніх даних.
Внаслідок нападу виникла пожежа і приватний житловий будинок було зруйновано. У цьому будинку мешкали дві родини.
В одному із будинків загинув 41-річний чоловік, а в іншому загинула 60-річна жінка. Чоловіка останнього було доставлено до лікарні з пораненнями.
У зв'язку із загибеллю та пораненням мирних громадян внаслідок атаки дрона на прикордонну громаду Сумщини, було розпочато досудове розслідування.
Наразі проводиться досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).
Про це повідомила прес-служба Сумської обласної прокуратури.
У ніч з 7 червня 2023 року окупанти атакували громадянську інфраструктуру Юнаківської громади за допомогою безпілотника типу "Шахед", судячи з попередніх даних.
Внаслідок нападу виникла пожежа і приватний житловий будинок було зруйновано. У цьому будинку мешкали дві родини.
В одному із будинків загинув 41-річний чоловік, а в іншому загинула 60-річна жінка. Чоловіка останнього було доставлено до лікарні з пораненнями.
У зв'язку із загибеллю та пораненням мирних громадян внаслідок атаки дрона на прикордонну громаду Сумщини, було розпочато досудове розслідування.
Наразі проводиться досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).
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