Російські терористи атакували Донецьку область: пошкоджено 50 цивільних об'єктів

15:28 20 вересня Київ, Україна

20 вересня російська армія атакувала 12 населених пунктів у Донецькій області, п'ятеро людей отримали поранення. Це повідомлення надійшло від Нацполіції.



Наголошується, що в ході атак російські війська використовували різне озброєння, включаючи ОТРК Іскандер, ракети Х-35, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, Ураган, Град, артилерію та танки.



Внаслідок обстрілу постраждали 50 цивільних об'єктів, включаючи 20 житлових будинків, дитячий садок, ліцей, школи, гуртожиток, будинок культури, фельдшерський пункт, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та ЛЕП.



За інформацією, селище Багатир зазнало удару трьох ракет С-300 і ракет РСЗВ Смерч, що призвело до поранення цивільної особи та руйнування фермерського господарства, а також шести приватних будинків.



Також, ракетами Іскандер та крилатою ракетою Х-35 окупанти атакували Петропавлівку Великоновосілківської громади, внаслідок чого чотири особи отримали поранення, а шість приватних будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарські будівлі та гаражі були пошкоджені.



У селі Шахтарське було вражено трьома ракетами Ураган, що спричинило пошкодження трьох приватних будинків та ЛЕП.



У Слов'янську російські сили випустили п'ять ракет С-300, пошкодивши навчальний корпус, гуртожиток та приватний будинок.