Російські терористи атакували 3 райони Харківщини

Війська росії в середу, 14 грудня, завдали ракетного удару по Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, наразі триває добровільна евакуація населення з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, у безпечніші місця області.
Чиновник також зазначив, що станом на 14 грудня евакуйовано 339 осіб, ще 64 заявки у роботі.
Чиновник також зазначив, що станом на 14 грудня евакуйовано 339 осіб, ще 64 заявки у роботі.
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