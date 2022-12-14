Російські терористи атакували 3 райони Харківщини

11:31 14 грудня Київ, Україна

Війська росії в середу, 14 грудня, завдали ракетного удару по Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районі Гряниківки Дворічанської громади. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Ольховатка, Хатне, Мелове та Дворічне", - зазначив він.

За його словами, наразі триває добровільна евакуація населення з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, у безпечніші місця області.



Чиновник також зазначив, що станом на 14 грудня евакуйовано 339 осіб, ще 64 заявки у роботі.