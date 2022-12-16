Російські терористи 12 разів вдарили по Запоріжжю

10:51 16 грудня Київ, Україна

Росіяни вранці 16 грудня завдали близько 12 ракетних ударів по Запоріжжю під час чергового обстрілу. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали трьох ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.

Також повідомлялося про вибухи у Києві.

У Кривому Розі зафіксовано влучення ракети у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.