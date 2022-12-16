Російські терористи 12 разів вдарили по Запоріжжю

Росіяни вранці 16 грудня завдали близько 12 ракетних ударів по Запоріжжю під час чергового обстрілу. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Він закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали трьох ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.
Також повідомлялося про вибухи у Києві.
У Кривому Розі зафіксовано влучення ракети у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.
Він закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали трьох ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.
Також повідомлялося про вибухи у Києві.
У Кривому Розі зафіксовано влучення ракети у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.
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