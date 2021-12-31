Російські спецслужби звинуватили СБУ в спробі викрадення лідера "ДНР"

Росія звинуватила Службу Безпеки України в підготовці і спробі реалізації викрадення одного з лідерів самопроголошеної "ДНР", з метою подальшого вивезення його на територію України.
У ФСБ стверджують, що підготовку викрадення готував співробітник СБУ Андрій Байдала, який нібито був причетний до вбивства глави "ДНР" Олександра Захарченко в 2018 році. До організації також причетний Ігор Міщенко.
подробиці операції
У Слідчому комітеті Росії (СКР) заявили, що співробітник СБУ нібито найняв групу російських силовиків за 200 тисяч доларів. Викрадачі повідомили лідеру "ДНР" про зацікавленість в покупці його заміській нерухомості. Після зустрічі вони поїхали з ним в Московську область, де прямо в авто вдарили електрошокером. Але "жертві" вдалося втекти.
подробиці операції
У Слідчому комітеті Росії (СКР) заявили, що співробітник СБУ нібито найняв групу російських силовиків за 200 тисяч доларів. Викрадачі повідомили лідеру "ДНР" про зацікавленість в покупці його заміській нерухомості. Після зустрічі вони поїхали з ним в Московську область, де прямо в авто вдарили електрошокером. Але "жертві" вдалося втекти.
СКР порушив кримінальну справу за статтею 126 КК РФ ( "Замах на викрадення людини групою осіб").
СБУ спростувала звинувачення Росії у викраденні лідера "ДНР"
Прес-служба Служби безпеки України (СБУ) в четвер, 20 серпня, спростувала звинувачення Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) про нібито розкраданні лідера самопроголошеної "ДНР".
Прес-служба Служби безпеки України (СБУ) в четвер, 20 серпня, спростувала звинувачення Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) про нібито розкраданні лідера самопроголошеної "ДНР".
У службі підкреслили, що ця інформація "є продовженням ланцюга звичайних фейків російської сторони".
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