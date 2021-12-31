Російські спецслужби звинуватили СБУ в спробі викрадення лідера "ДНР"

16:43 20 серпень Київ, Україна

Росія звинуватила Службу Безпеки України в підготовці і спробі реалізації викрадення одного з лідерів самопроголошеної "ДНР", з метою подальшого вивезення його на територію України.





подробиці операції

У Слідчому комітеті Росії (СКР) заявили, що співробітник СБУ нібито найняв групу російських силовиків за 200 тисяч доларів. Викрадачі повідомили лідеру "ДНР" про зацікавленість в покупці його заміській нерухомості. Після зустрічі вони поїхали з ним в Московську область, де прямо в авто вдарили електрошокером. Але "жертві" вдалося втекти.



ФСБ стверджують, що підготовку викрадення готував співробітник СБУ Андрій Байдала, який нібито був причетний до вбивства глави "ДНР" Олександра Захарченко в 2018 році. До організації також причетний Ігор Міщенко.У Слідчому комітеті Росії (СКР) заявили, що співробітник СБУ нібито найняв групу російських силовиків за 200 тисяч доларів. Викрадачі повідомили лідеру "ДНР" про зацікавленість в покупці його заміській нерухомості. Після зустрічі вони поїхали з ним в Московську область, де прямо в авто вдарили електрошокером. Але "жертві" вдалося втекти.

СКР порушив кримінальну справу за статтею 126 КК РФ ( "Замах на викрадення людини групою осіб").

СБУ спростувала звинувачення Росії у викраденні лідера "ДНР"



Прес-служба Служби безпеки України (СБУ) в четвер, 20 серпня, спростувала звинувачення Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) про нібито розкраданні лідера самопроголошеної "ДНР".

"Сьогодні в засобах масової інформації поширюється заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий" успіху "- нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі", - повідомили в СБУ.

У службі підкреслили, що ця інформація "є продовженням ланцюга звичайних фейків російської сторони".

"І навіть цей фейк свідчить - РФ захищає і підтримує бойовиків", - підкреслили у спецслужбі, закликаючи до відповідальності, передбачену українським законодавством.