Російські соцмережі публікують відео страти зека, який здався ЗСУ

12:36 13 листопада Київ, Україна

Російські соцмережі опублікували відео страти екс-в'язня Рязанської ІЧ-3 та члена ПВК Вагнер Євгена Нужина, який після відправки на війну з Україну здався в полон ЗСУ. На кадрах видно, як чоловікові розбили голову кувалдою. Про це повідомляє російський Telegram канал Baza.

Сам відеоролик змонтований із двох частин: перша частина – фрагмент інтерв'ю Потріб українському журналісту після того, як він здався в полон. У тому інтерв'ю він розповідає, як у Росії проходило вербування на фронт ув'язнених і про те, що він спеціально записався до ПВК Вагнера, щоб здатися в Україні в полон і воювати проти Росії. Друга частина - сама страта чоловік. Голова чоловіка скотчем примотана до імпровізованої ковадла з цегли та бетону.

"Нужин Євген, 1967 року народження, вирушив на фронт, щоб перейти на територію України і воювати проти росіян... 4 вересня здійснив свій план переходу на територію України", - заявив чоловік під час зйомки.

Він стверджував, що 11 листопада нібито "перебував на вулицях Києва, де отримав удар по голові, знепритомнів і опинився в цьому підвалі".

Після цього людина у військовій формі завдала Потріб удару по голові великою кувалдою.. Чоловік упав, а "кат" завдав ще одного удару кувалдою по обличчю. На цьому відео обривається.

Також російські паблики опублікували нібито коментар засновника ПКВ "Вагнер" Євгена Пригожина, в якому той зізнався, що розправу вчинили саме його найманці.

Варто зазначити, що заяви про те, що Нужина схопили у Києві, можна спростувати: військовополонені не можуть вільно ходити містом.

Російське видання Медуза повідомило, що Нужина могли повернути до Росії під час обміну.

ЗМІ припускають, що Росія за допомогою такого відео намагається відбити у російських мобілізованих бажання здаватися в полон ЗСУ.

Як повідомлялося, в оккупованому Криму загинула директор регіонального підрозділу медіахолдингу "росія сегодня" Світлана Бабаєва. Відомо, що 50-річна пропагандистка загинула від шаленої кулі на одному з навчально-тренувальних полігонів.

Крім того, окупанти заявили про загибель російського продюсера у Херсоні. Однак пізніше стало відомо, що йдеться про пропагандиста і співробітника спецслужб Росії Олега Клокова.