Російські сили скоїли 80 обстрілів у Запорізькій області за 24 години

За останні 24 години російські військові сили завдали серії атак на Запорізьку область, скоївши 80 обстрілів, переважно з використанням артилерії.



Цією інформацією у своєму телеграм-каналі поділився голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог відчайдушно обстрілює мирні міста та села, які не вдалося окупувати. За останні 24 години було зафіксовано 78 артилерійських обстрілів та 2 ракетні удари з РСЗВ по 16 населених пунктах, включаючи Гуляйполе, Гуляйпільське, Степногірськ, Залізничне, Ольговське, Плавні, Полтавку та інші прифронтові населені пункти. Відмічено 24 випадки руйнувань. Місцеве населення постраждало знову, постраждали житлові будинки та майно. На щастя, люди не постраждали", - наголосив Малашко.