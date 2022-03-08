Російські літаки вночі скинули авіабомби на Суми – 9 загиблих

09:03 08 березень Київ, Україна

У ніч на 8 березня в Сумах ворожа авіація завдала ударів по житлових будинках, розташованих на вулицях Роменська та Спартака.

 
О 23:09 на місце події виїхали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідували пожежу.

Рятувальникам удалося деблокувати жінку. Травмовану передали медикам. Також з-під завалів витягували тіла загиблих людей. Попередньо в результаті обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.
"Про яку війну і правила взагалі може говоритись, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення," – наголосив глава ОВА Дмитро Живицький.