Російські ракети влучили в аеропорт біля Кривого Рогу

Російські окупанти у четвер, 10 березня, здійснили ракетний обстріл міжнародного аеропорту в селі Лозуватка, неподалік міста Кривий Ріг.
Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зазначається, що ворог випустив дві ракети класу "Повітря-Земля".
Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зазначається, що ворог випустив дві ракети класу "Повітря-Земля".
Вілкул закликав мешканців бути уважними та брати до уваги сигнали "Повітряна тривога".
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