Російські ракети влучили в аеропорт біля Кривого Рогу

16:49 10 березень Київ, Україна

Російські окупанти у четвер, 10 березня, здійснили ракетний обстріл міжнародного аеропорту в селі Лозуватка, неподалік міста Кривий Ріг.



Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.



Зазначається, що ворог випустив дві ракети класу "Повітря-Земля".

"Лише два прильоти ракет по аеропорту в Лозуватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - наголосив він.

Вілкул закликав мешканців бути уважними та брати до уваги сигнали "Повітряна тривога".