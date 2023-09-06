Російська ППО знешкодила безпілотник у напрямку москви - Собянін

Повідомляється, що російські протиповітряні сили нібито успішно знешкодили безпілотний літальний апарат, який рухався у напрямку москви у Воскресенському районі.



З цією заявою виступив мер москви сергій собянін.

"Сьогодні силами протиповітряної оборони у Воскресенському районі було усунено безпілотник, який рухався у напрямку москви. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Спеціалізовані служби працюють на місці події", - йдеться у його заяві.