Російські пропагандисти зняли на ЧАЕС черговий фейк для своїх ЗМІ

20:37 07 березень Київ, Україна

Російські окупанти ввезли гуманітарну допомогу до зони ЧАЕС для створення “картинки для ЗМІ”, але дещо не врахували.



Окупанти привезли на захоплену Чорнобильську АЕС гуманітарну допомогу та хотіли зняти, як роздають її співробітникам станції. Проте персонал категорично відмовився від неї.



Тоді російські військові переодяглися у форму концерну NOVARKA, нібито прикидаючись співробітниками ЧАЕС, щоб створити "картинку" для ЗМІ.



В "Енергоатомі" повідомили, що персонал NOVARKA не працює в Зоні відчуження вже півтора року - з вересня 2020 року.



Але ж багато росіян у це все одно повірять.

Нагадаємо, 24 лютого, у день початку повномасштабної війни Росії проти України, росіяни під час спроби наступу на Київ встановили контроль над Чорнобильською зоною відчуження, взявши у заручники персонал.





