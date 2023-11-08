Російські пропагандисти розповсюджують фальшиве звернення Залужного

Російські пропагандисти почали використовувати фальшиве "звернення" Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, створене із застосуванням технології "дипфейк".
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).
За інформацією Центру, ворожі телеграм-канали активно розповсюджують підроблені відеоролики, в яких Залужний нібито звертається до українського народу із закликом вийти на площі своїх міст, а також звертається до військових із закликом не підкорятися "злочинним наказам" влади.
Ці спроби дезінформації та маніпуляції даними покликані збити з пантелику і дезорієнтувати громадян та військових.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).
За інформацією Центру, ворожі телеграм-канали активно розповсюджують підроблені відеоролики, в яких Залужний нібито звертається до українського народу із закликом вийти на площі своїх міст, а також звертається до військових із закликом не підкорятися "злочинним наказам" влади.
Ці спроби дезінформації та маніпуляції даними покликані збити з пантелику і дезорієнтувати громадян та військових.
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