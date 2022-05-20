17:12 17 грудня Київ, Україна

У доступі до мобільного додатку для Android існує незаконно створений російськими хакерами додаток "Армія FM онлайн".



Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Підозрюється, що цей додаток є одним із проявів інформаційно-психологічних операцій держави-агресора. Ворог не залишає спроб знайти шляхи впливу на українських воїнів і намагається проникнути в інформаційний простір України з використанням новітніх технологій", - сказано в повідомленні.

В оборонному відомстві нагадали, що в листопаді в м.Щастя Луганської області на частоті, близькій до "Армії ФМ", почало транслюватися радіо РФ "Комбат ФМ".

"Тепер з'явився псевдододаток "Армія FM онлайн", який ніякого відношення до "Першого українського військового радіо" не має і транслює ворожу пропагандистську музику", - підкреслили в Міноборони.

На сторінці додатка "Армія FM онлайн" в Google Play Market зазначено, що він існує з вересня 2019 року і був завантажений понад 500 разів. Відгуки користувачів - переважно негативні.