Російські окупанти замінували завод Титан у Криму - Атеш

15:23 31 травня Київ, Україна

На території тимчасово захопленої АР Крим російські окупанти замінували завод Титан в Армянську. Така заява була зроблена військовим партизанським рухом Атеш через свій Telegram-канал у середу, 31 травня.

"Агент Атеш передає інформацію про початок мінування кримського заводу Титан російськими окупантами, що знаходиться неподалік міста Армянськ", - йдеться у повідомленні.

Представники руху припускають, що "російська влада вірить у те, що українські сили скоро здійснять наступ на адміністративному кордоні з Кримом".

"Вони роблять це, щоб зупинити просування Збройних сил України та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі". Ми гарантуємо, що ніхто не дозволить себе ввести в оману", - запевнили партизани.



Представники Атеш наголосили, що вони продовжують спостерігати за діями російських окупантів на окупованих територіях.