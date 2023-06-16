Російські окупанти замінували завод Титан у Криму - Атеш

На території тимчасово захопленої АР Крим російські окупанти замінували завод Титан в Армянську. Така заява була зроблена військовим партизанським рухом Атеш через свій Telegram-канал у середу, 31 травня.
Представники руху припускають, що "російська влада вірить у те, що українські сили скоро здійснять наступ на адміністративному кордоні з Кримом".
Представники Атеш наголосили, що вони продовжують спостерігати за діями російських окупантів на окупованих територіях.
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