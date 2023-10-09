Російські окупанти захопили понад 5000 об'єктів у Мелітополі - мер

08:21 09 жовтня Київ, Україна

Російська окупаційна влада привласнила собі понад 5000 об'єктів, зокрема квартири, підприємства та офіси, у тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі.



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час свого виступу в ефірі національного телемарафону.

"Ця ситуація розвивалася в кілька хвиль. Починаючи з травня 2022 року окупанти почали захоплювати квартири, які їм були потрібні для розміщення свого персоналу. Потім вони почали видавати підроблені документи, стверджуючи, що об'єкти були націоналізовані", - розповів мер.

Він також зазначив, що окупанти почали проводити масштабну перевірку всіх квартир з метою з'ясувати, чи там залишилися місцеві жителі. У разі, якщо мешканці вже покинули своє житло, за кілька тижнів з'являлися незаконні вказівки місцевого гауляйтера Євгена Балицького про націоналізацію квартир.

"Окупанти продовжують проводити обходи по квартирах та спроби денаціоналізації. Якщо їм потрібно розмістити своїх військових чи інших осіб, вони можуть просто заселити їх у квартири місцевих мешканців або наказати мешканцю залишити своє житло протягом, наприклад, двох годин", - пояснив мер міста.

Іван Федоров також наголосив, що навіть наявність усіх необхідних документів власника нерухомості не забезпечує захисту від незаконного присвоєння об'єкта окупантами.