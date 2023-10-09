Російські окупанти захопили понад 5000 об'єктів у Мелітополі - мер

Російська окупаційна влада привласнила собі понад 5000 об'єктів, зокрема квартири, підприємства та офіси, у тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час свого виступу в ефірі національного телемарафону.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час свого виступу в ефірі національного телемарафону.
Він також зазначив, що окупанти почали проводити масштабну перевірку всіх квартир з метою з'ясувати, чи там залишилися місцеві жителі. У разі, якщо мешканці вже покинули своє житло, за кілька тижнів з'являлися незаконні вказівки місцевого гауляйтера Євгена Балицького про націоналізацію квартир.
Іван Федоров також наголосив, що навіть наявність усіх необхідних документів власника нерухомості не забезпечує захисту від незаконного присвоєння об'єкта окупантами.
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