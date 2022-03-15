Російські окупанти взяли в заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі

17:15 15 березня Київ, Україна

Окупанти взяли в заручники співробітників та пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі. Про це встиг повідомити один із лікарів.

"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під'їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки... До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна", - йдеться у повідомленні лікаря.

Йдеться про Обласну лікарню інтенсивного лікування. Днями російські окупанти її практично зруйнували – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал та пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні – працювати та лікуватись.



Російським нелюдам мало руйнувань – тепер вони зробили із людей заручників.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко звернувся до міжнародних правозахисних організацій.