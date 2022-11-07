Російські окупанти вивезли з Херсона до росії 34 дитини - ОВА

08:06 06 листопада Київ, Україна

Загарбники продовжують примусову депортацію українських дітей із Херсона - до російської Анапи вивезли ще 34 дитини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"З села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Їх вивезли до російського міста Анапа. Про це повідомила начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата. Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили перебування ще на тиждень", - написала глава ОВА.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Андрій Костін заявив, що встановлено факт депортації росією 9400 українських дітей. Це є і військовим злочином, і елементом геноциду.