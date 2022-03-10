Російські окупанти вторглися на об'єкти ГТС: є загроза транспортування газу в Україні та Європі

16:53 10 березень Київ, Україна

Оператор газорозподільних систем (ОГТС) України повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань ЛНР потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області, а також здійснити втручання у роботу об'єктів ГТС.



Компанія зазначає, що втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи у регіоні.

ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угруповання негайно залишили території компресорних станцій та припинили спроби впливати на роботу ГТС.

Про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ “Газпром”.